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Ситуация на Корейском полуострове

США считают, что резолюции СБ ООН о санкциях против КНДР нужно выполнять

Спецдокладчик ООН по правам человека в КНДР Томас Квинтана ранее призвал СБ ООН подумать над облегчением санкций из-за тяжелой гуманитарной ситуации в стране

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Все страны должны придерживаться резолюций Совета Безопасности ООН о санкционном режиме в отношении КНДР. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя заявление специального докладчика ООН по правам человека в КНДР Томаса Квинтаны, призвавшего СБ ООН подумать над облегчением санкций из-за тяжелой гуманитарной ситуации в стране.

"Резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР сохраняют силу, и все страны ООН обязаны их выполнять", - сказал Прайс.

В пятницу Квинтана призвал Совет Безопасности ООН подумать над облечением санкций в отношении Пхеньяна в связи с ситуацией с коронавирусом. Он отметил, что речь идет о рекомендации.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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