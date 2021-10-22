Reuters: США рассчитывают вскоре вывезти из Таджикистана группу афганских военных

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Американские власти рассчитывают в ближайшее время организовать вывоз из Таджикистана группы афганских военнослужащих для их последующей переброски в США. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По словам его источника в Госдепартаменте, речь идет более чем о 150 афганцах, которые ранее прошли американскую подготовку. В их числе бывшие пилоты афганских ВВС.

Ожидается, что всех их единовременно вывезут из Таджикистана в какую-то другую страну, а затем в США. По сведениям агентства, в настоящее время большая часть указанных афганцев находится в санатории недалеко от Душанбе. У них якобы изъяли документы и почти все телефоны. Небольшая группа военнослужащих Афганистана находится в столице Таджикистана.

Американский министр обороны Ллойд Остин 29 сентября обещал помочь с переброской в США находящихся в Таджикистане военнослужащих ВВС Афганистана. На состоявшихся тогда слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил конгрессмен Остин Скотт (республиканец от штата Джорджия) сообщил, что, по его данным, 145 военнослужащих афганских ВВС находятся в Таджикистане. По словам законодателя, они вылетели в эту страну 13 августа на 16 самолетах.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из исламской республики. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.