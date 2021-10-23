В Тунисе вводят паспорта вакцинации для граждан и иностранцев

РАБАТ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид в пятницу подписал указ о введении паспортов вакцинации для граждан и иностранцев. Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM .

Такой паспорт будет выдаваться гражданам Туниса и проживающим в стране иностранцам в возрасте 18 лет и старше, прошедшим процедуру вакцинации от коронавируса. Кроме того, паспорт вакцинации также может быть выдан иностранцам, на время прибывающим в Тунис, и тунисцам с сертификатом о вакцинации, выданным в зарубежных странах.

Власти республики в течение последних месяцев призывают население активно участвовать в кампании вакцинации для противодействия распространению опасной инфекции.

Россия с 9 ноября возобновила авиасообщение с Тунисом.