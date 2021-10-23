Одного из главарей "Аль-Каиды" ликвидировали в результате авиаудара ВС США в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Военные США в пятницу нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии, был уничтожен один из главарей террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении Центрального командования (CENTCOM) американских ВС.

"При авиаударе США в северо-западной части Сирии сегодня был убит высокопоставленный главарь "Аль-Каиды" Абдул Хамид Аль-Матар. У нас нет информации о гибели мирных жителей в результате удара, который был нанесен с помощью [беспилотного] летательного аппарата MQ-9", - отмечается в документе.

"Аль-Каида" по-прежнему представляет опасность для Америки и наших союзников. "Аль-Каида" использует Сирию в качестве убежища, чтобы восстановиться, координировать действия со своими ячейками, а также для планирования операций за пределами страны", - сообщили в CENTCOM. Военные США констатировали, что ликвидация одного из главарей "затруднит для террористической группировки планирование и осуществление терактов".

В заявлении подчеркивается, что американская сторона продолжит наносить удары по боевикам "Аль-Каиды" и других террористических группировок, которые намереваются причинить вред США.