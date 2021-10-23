Замглавы МИД КНДР считает, что США обостряют ситуацию в Тайваньском проливе

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Власти США поэтапно обостряют ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо, слова которого в субботу приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В последние дни США, подстрекая к независимости Тайваня - неотъемлемой части территории Китая, нагнетают военную напряженность. Только с начала нынешнего года США под предлогом "свободы судоходства" в любое время перебрасывали военные корабли различного назначения в Тайваньский пролив. А недавно задействовали даже военный корабль союзника и поэтапно обостряют ситуацию в Тайваньском проливе", - подчеркнул замглавы МИД КНДР.

Пак Мён Хо также заявил, что "безрассудное вмешательство США в тайваньский вопрос чревато потенциальной опасностью дальнейшего нагнетания напряженности тревожной ситуации на Корейском полуострове".

22 октября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что США выступают против односторонних мер по изменению статус-кво вокруг Тайваня и будут рассматривать как угрозу попытки определения будущего данной китайской территории любыми средствами, кроме мирных.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.