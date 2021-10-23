CNN: США рассчитывают договориться об использовании воздушного пространства Пакистана

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает вскоре достичь соглашения об использовании воздушного пространства Пакистана для проведения военных и разведывательных операций в Афганистане. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, соответствующими планами представители администрации поделились в пятницу на закрытом совещании с американскими законодателями. Источники CNN отмечают, что власти Пакистана настаивают на заключении с США меморандума о взаимопонимании, на основании которого Вашингтон в обмен на доступ к воздушному пространству оказывал бы пакистанскому руководству поддержку в борьбе с террористами и помог в выстраивании отношений с Индией. Телекомпания подчеркивает, что переговоры продолжаются и условия сделки могут измениться.

CNN отмечает, что сейчас американские ВС пользуются воздушным пространством Пакистана для проведения разведки на территории соседнего Афганистана. Однако отсутствие официального соглашения может привести к тому, что власти Пакистана прекратят эту практику. В пресс-службе Пентагона и Госдепартамента пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать информацию источников CNN.

Ранее телекомпания сообщила, что на территории Афганистана остаются еще 363 гражданина США, из которых 176 рассчитывают на эвакуацию. CNN подчеркивает, что в связи с этим доступ к воздушному пространству Пакистана имеет для американского руководства большое значение.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из исламской республики. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.