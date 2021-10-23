WSJ: ведомства США начали расследование вывода Байденом войск из Афганистана

ТАСС, 23 октября. Несколько ведомств в США начал новые расследования относительно вывода администрацией нынешнего президента страны Джо Байдена войск из Афганистана. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal .

По ее данным, свои проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию. Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев. Как отмечает газета, инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.

Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае и финишировал к началу сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.