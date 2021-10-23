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Киргизия разработает новую концепцию национальной безопасности

По словам президента страны Садыра Жапарова, в проект войдут также меры по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Новая концепция обеспечения национальной безопасности в обозримой перспективе будет принята в Киргизии. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бишкеке президент страны Садыр Жапаров.

"Проект новой концепции национальной безопасности в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Совета безопасности республики", - сказал он.

По словам главы государства, в проекте найдет отражение план действий Киргизии в этом направлении в среднесрочной перспективе.

"В проекте концепции предусмотрены в том числе меры по обеспечению продовольственной, энергетической безопасности", - отметил он, заверив, что в стране планируется усилить роль Совбеза как координационного центра силовых и правоохранительных структур.

Жапаров проводит первую пресс-конференцию в качестве президента. Он был избран на эту должность в январе текущего года.

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