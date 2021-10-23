Киргизия намерена переселить на родину проживающих в Афганистане соотечественников

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Киргизии планируют перевезти в республику проживающих на афганской территории этнических киргизов. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бишкеке президент страны Садыр Жапаров.

"Со временем мы переселим на родину из Афганистана всех кыргызов", - сказал он.

По словам главы государства, для этого на территории республики будет построено жилье для переселенцев.

"Скоро у нас откроется производство по изготовлению таких домов и мы сможем переселить из Афганистана всех этнических кыргызов", - отметил он.

По разным данным, в настоящее время на территории Малого и Большого Памира в Афганистане проживают от 3 тыс. до 4 тыс. этнических киргизов. В сентябре из Бишкека им был отправлен гуманитарный груз, включавший продукты питания и предметы первой необходимости.