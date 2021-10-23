Киргизия закупит беспилотники у России и Турции

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Киргизия приобретет у России и Турции беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.

"В Турции и России мы покупаем ударные беспилотники", - сказал он. По словам главы государства, Киргизия с помощью России в настоящее время также занимается ремонтом своих реактивных самолетов. "На это выделяются деньги, это не бесплатно", - отметил он.

О намерении приобрести российские БПЛА "Орлан-10" и турецкие "Байрактар" несколько дней назад впервые сообщил вице-премьер, председатель Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев. По его словам, в Турции уже запущено производство беспилотников для киргизской стороны. Помимо этого, военнослужащие Киргизии сейчас проходят курс обучения с целью более эффективного управления данной техникой.

Как подчеркнул Ташиев, в настоящее время лишь пять государств имеют на вооружении турецкие "Байрактары". Сумма сделки и количество БПЛА, которые намерена приобрести киргизская сторона, пока не озвучиваются.