Киргизия не намерена открывать на своей территории военную базу США

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Киргизские власти не рассматривают возможность размещения в стране американской военной базы. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.

"У нас есть российская база в Канте (Чуйская область). Нам хватит одной базы", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности открытия в Киргизии военной базы США.

"Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы", - пояснил свою позицию глава государства, напомнив, что американский военный объект в республике перестал функционировать в 2014 году.

База США была открыта в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году. Она предназначалась для поддержки операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане. На этом объекте располагались военнослужащие и техника стран - участниц антитеррористической коалиции, костяк группировки составляли американские силы и средства. Спустя восемь лет авиабазу переименовали в Центр транзитных перевозок, а летом 2014 года она была закрыта по требованию киргизской стороны.