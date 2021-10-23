Жапаров заявил, что экс-президент Киргизии Атамбаев не является политическим узником

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров не считает экс-главу государства Алмазбека Атамбаева политическим заключенным.

"Я Атамбаева не закрывал. И не считаю его политическим узником, потому что у него не одно, а десятки уголовных дел", - сказал Жапаров в субботу на пресс-конференции в Бишкеке.

Он также пока не оценивает как политическое преследование арест бывшего премьера Темира Сариева, который подозревается в коррупции, связанной с разработкой золоторудного месторождения Кумтор. "После решения суда посмотрим", - пояснил свою позицию глава государства.

В то же время Жапаров уверен, что сам он был осужден именно по политическим мотивам. "Меня посадили не за то, что я воровал или занимался криминалом, а за какие-то события четырехлетней давности", - напомнил он. Нынешний глава государства был задержан в марте 2017 года по подозрению в захвате заложника и впоследствии был приговорен за это к лишению свободы. Он был освобожден из исправительной колонии и оправдан судом по этому делу осенью прошлого года на основании "вновь открывшихся обстоятельств".

Лишенный парламентом неприкосновенности Атамбаев, который руководил республикой с 2011 по 2017 год, был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один боец спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Бывшего президента подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, покушения на убийство, захвата заложников, в коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также Атамбаева обвиняют в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, в незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке, в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области, в попытке насильственного захвата власти.