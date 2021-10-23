Япония заявила о пересечении пролива на юго-западе страны кораблями России и Китая

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Пять кораблей Военно-морского флота России и пять кораблей Военно-морских сил Китая в субботу совершили совместный проход через пролив Осуми, разделяющий крупный японский остров Кюсю и мелкие острова префектуры Кагосима на юго-западе Японии. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.

После прохода между островами корабли продолжили движение на запад в сторону Восточно-Китайского моря. При этом был осуществлен полет палубного вертолета КНР, в ответ на что в воздух были подняты японские истребители. Сведений о нарушении территориальных вод Японии в ходе произошедшего не приводится.

В субботу Минобороны РФ сообщило о завершении совместного патрулирования боевых кораблей России и Китая в Тихом океане, проводившегося 17-23 октября. В ходе него они 18 октября пересекли Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, а 21 октября прошли между японскими островами Сумисудзима и Торисима, расположенными в Тихом океане к югу от Хонсю, главного острова Японии.

22 октября заместитель генсека японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки заявил на пресс-конференции, что власти страны продолжают внимательно следить за действиями кораблей Китая и России в водах вокруг островов Японии. При этом Токио будет прилагать все возможные усилия для противодействия незаконной разведывательной деятельности на море, подчеркнул Исодзаки.