СМИ: ребенок погиб в результате взрыва в Джелалабаде

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Один ребенок погиб, двое других получили ранения в результате взрыва в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщил в субботу местный телеканал TOLO News.

По его информации, инцидент произошел в квартале Бехсуд в Восьмом районе города, когда легковой автомобиль наехал на мину, предположительно подготовленную для транспортного средства боевиков захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). В момент взрыва в машине находились несколько человек.

Представители талибов пока не комментировали произошедшее.