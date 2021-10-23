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СМИ: ребенок погиб в результате взрыва в Джелалабаде

По данным телеканала TOLO News, легковой автомобиль наехал на мину, предположительно подготовленную для транспортного средства боевиков захватившего власть в стране движения "Талибан"

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Один ребенок погиб, двое других получили ранения в результате взрыва в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщил в субботу местный телеканал TOLO News.

По его информации, инцидент произошел в квартале Бехсуд в Восьмом районе города, когда легковой автомобиль наехал на мину, предположительно подготовленную для транспортного средства боевиков захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). В момент взрыва в машине находились несколько человек.

Представители талибов пока не комментировали произошедшее.

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