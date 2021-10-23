Сомалийские войска выбили из города Гуриель боевиков группировки "Ахлу-Сунна"

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Правительственные подразделения Сомали вернули в субботу в центральной части страны контроль над стратегически важным городом Гуриель, который с 1 октября находился в руках вооруженной группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" ("Ахлу-Сунна"). Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe со ссылкой на главу администрации Гуриеля Анаса Абди Маалима.

По его словам, федеральные части захватили город при минимальном сопротивлении со стороны боевиков. Теперь бои ведутся в ряде мест на окраинах Гуриеля, отметил Маалим.

Операция по взятию города, расположенного на территории штата Галмудуг, началась ранним утром в субботу. В ней участвовали элитные подразделения армии и спецназа Сомали, переброшенные неделю назад из столицы страны Могадишо.

Группировка "Ахлу-Сунна" с 2008 года оказывала помощь сомалийским вооруженным силам в совместной борьбе против боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб", которая имеет связи с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Лидер "Ахлу-Сунны" Мохамед Шакир заявил, что боевики были вынуждены взять под свой контроль ряд городов в штате Галмудуг, так как правительственные войска оказались неспособными противостоять наступлению в этой части страны отрядов "Аш-Шабаб".