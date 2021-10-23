Для граждан Узбекистана откроются избирательные участки в семи городах России

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Граждане Узбекистана смогут отдать свой голос на выборах президента республики на избирательных участках в семи городах России. Об этом сообщили в субботу ТАСС в диппредставительстве Узбекистана в Москве.

"24 октября с 08:00 до 20:00 часов в избирательных участках, созданных в том числе при посольстве в Москве, а также консульских учреждениях республики в городах Владивосток, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, будет проведено голосование на выборах президента Узбекистана", - информировали в посольстве.

Как подчеркнули в диппредставительстве, гражданам республики, проживающим на территории России в отдаленных от избирательных участков местах, а также не имеющим возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, с 14 по 20 октября были организованы более 300 выездных пунктов досрочного голосования.

В посольстве Узбекистана отметили, что участки будут работать с учетом мер эпидемиологической безопасности, в числе которых заблаговременная дезинфекция помещений, соблюдение социальной дистанции, доступ к антисептикам и медицинским маскам.

Очередные выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. В Узбекистане правом выдвигать кандидатов в президенты обладают лишь политические партии, которых в настоящее время в республике пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Экологическая партия выдвинули в президенты своих лидеров Бахрома Абдухалимова, Алишера Кодирова и Нарзулло Обломурадова.

Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева. На президентских выборах 2016 года он также выдвигался от этой партии и победил с большим отрывом от остальных кандидатов.