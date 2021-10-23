Глава МИД Ирана поблагодарил коллегу из Азербайджана за освобождение иранских водителей

ТЕГЕРАН, 23 октября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поблагодарил в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за освобождение азербайджанской стороной задержанных ранее двух иранских водителей. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МИД Ирана.

"В ходе разговора Абдоллахиян, ссылаясь на недавние конструктивные контакты между двумя министрами, высоко оценил освобождение двух иранских водителей, задержанных в Азербайджане, и назвал это действие конструктивным шагом, который может предоставить необходимую основу для дальнейшего разрешения недоразумений", - говорится в сообщении.

Кроме того, иранский дипломат "призвал сделать больше конструктивных шагов и облегчить передвижение для иранских грузовиков в приграничных с Азербайджаном районах". Байрамов в свою очередь "приветствовал позитивные шаги двух сторон, сделанные ради разрешения противоречий".

15 октября государственный таможенный комитет Азербайджана сообщил, что Азербайджан вернул Ирану двух водителей большегрузных автомобилей, задержанных при попытке проехать в Карабах из Армении. В ведомстве отметили, что иранские водители были задержаны "за контрабандный провоз товаров через таможенную границу Азербайджана, а также незаконное пересечение охраняемой госграницы страны без документов и в обход контрольно-пропускных пунктов".

Двое иранских водителей были задержаны 15 сентября сотрудниками азербайджанских правоохранительных органов на участке трассы Горис - Кафан (Капан), проходящем через территорию Губадлинского района, перешедшего под контроль Баку после боевых действий осени прошлого года. Согласно опубликованным в интернете путевым листам, изъятым у водителей, они перевозили грузы из Ирана в город Ханкенди (Степанакерт) в Карабахе.

Вопрос транзита иранских грузов через Азербайджан стал одной из основных причин напряженности в отношениях Баку и Тегерана. 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству заявил, что Азербайджан принял меры по пресечению въезда иранских грузовиков в Карабах, поскольку эти действия нарушают законодательство республики. По его словам, с 11 августа по 11 сентября около 60 грузовых автомобилей из Ирана въехали на эту территорию, и азербайджанская сторона неоднократно выражала недовольство Тегерану по этому поводу.