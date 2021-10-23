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Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург

Премьер-министр Израиля принял приглашение
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин позвонил в субботу премьер-министру Израиля Нафтали Беннету и пригласил его посетить Санкт-Петербург, израильский премьер принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит в Россию. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

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"Президент России Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент РФ пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит [в Россию]", - говорится в заявлении.

В пятницу в Сочи состоялись первые переговоры президента России и Беннета после его вступления в должность премьера Израиля 13 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал длившуюся около пяти с половиной часов встречу как "конструктивный и доверительный" разговор. Беннет после переговоров остался в России до вечера субботы, хотя изначально планировалось, что он улетит обратно в Израиль в пятницу.

В канцелярии премьера сообщили, что в ходе телефонного разговора в субботу "Путин поинтересовался, как прошли выходные Беннета в Сочи, и поблагодарил за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу". "Премьер-министр поблагодарил президента за гостеприимство, за теплую и полезную встречу, которая поможет укрепить отношения между странами", - добавили в ведомстве Беннета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильБеннет, Нафтали
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