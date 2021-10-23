СМИ: в Сомали боевики повторно захватили город Гуриель

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Отряды вооруженной группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" повторно захватили в субботу город Гуриель в центральной части Сомали спустя несколько часов после того, как они были выбиты оттуда правительственными войсками. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

После того как утром в ходе наступления войска выбили боевиков из Гуриеля, последние провели перегруппировку сил и с приближением темноты предприняли контратаку, отмечает издание. В результате этот стратегически важный город в штате Галмудуг вновь находится в их руках.

Сомалийский новостной портал Garowe сообщает, что в ходе новых боев в Гуриеле убит командир элитного подразделения "Данаб" в штате Галмудуг Абдиладиф Ахмед Улусов. Agence France-Presse сообщает о 12 погибших в уличных боях.

Первоначально отряды вооруженной группировки захватили Гуриель 1 октября текущего года. Ее лидер Мохамед Шакир заявил, что боевики были вынуждены взять под свой контроль ряд городов в штате Галмудуг, так как правительственные войска оказались неспособными противостоять наступлению в этой части страны отрядов террористической группировки "Аш-Шабаб".

Группировка "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" с 2008 года оказывала помощь сомалийским вооруженным силам в совместной борьбе против боевиков "Аш-Шабаб", которая имеет связи с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ).