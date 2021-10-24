В Узбекистане пройдут президентские выборы

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Президентские выборы пройдут в Узбекистане в воскресенье, и это будут первые очередные выборы главы государства со времени после ухода из жизни предыдущего президента Ислама Каримова, который бессменно руководил страной с 1989 года. В них примут участие пять кандидатов, включая действующего главу республики Шавката Мирзиёева, который победил на предыдущих - внеочередных - выборах в 2016 году с большим отрывом от остальных претендентов.

Также предстоящее голосование станет первым за время пандемии коронавируса - предыдущие парламентские выборы в Узбекистане проходили в декабре 2019 года.

Ход голосования

В соответствии с избирательным кодексом, голосование проводится с 08:00 до 20:00 по ташкентскому времени (с 06:00 до 18:00 мск) - именно в это время будут работать все 9 925 избирательных участков, созданных на территории республики. Избирательные участки, организованные в дипломатических представительствах Узбекистана за границей - их около ста, включая выездные пункты - будут работать в те же часы, но по местному времени.

Центризбирком внес в Единый электронный список избирателей около 19,9 млн человек. При этом более 400 тыс. граждан приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило с 14 по 20 октября. Запечатанные конверты с бюллетенями проголосовавших досрочно будут опущены в избирательные урны в день голосования и вскрыты при подсчете голосов.

Для участия в голосовании граждане страны могут предоставить один из документов, подтверждающих личность, в том числе военное или водительское удостоверение. Бюллетени для голосования выполнены на узбекском языке, слабовидящим гражданам на участках предоставляется трафарет, оснащенный шрифтом Брайля.

Законом разрешается фотографировать избирательные бюллетени, однако размещение фото заполненного бюллетеня в интернете запрещено, так как это нарушает тайну голосования.

Запрещено в Узбекистане и проводить экзитполы, а первую информацию о предварительных итогах ЦИК сообщит в понедельник утром. На подведение окончательных итогов у ЦИК есть время до 31 октября. Новый президент должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования, однако традиционно церемония инаугурации проводится не позднее двух недель после выборов. Порог явки составляет 33%.

Для фиксации нарушений в ходе выборов в Узбекистане работает горячая линия - позвонив по короткому номеру любой гражданин может сообщить о замеченном нарушении, и эта информация будет проверена правоохранителями.

Кандидаты

В Узбекистане правом выдвигать кандидатов в президенты обладают лишь политические партии, которых в настоящее время в республике пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову, ставшую таким образом второй женщиной - кандидатом в президенты. Среди ее предвыборных обещаний введение дифференцированной системы налогообложения в зависимости от доходов граждан и запуск программы по строительству жилья для "уязвимых слоев населения", в том числе людей с ограниченными возможностями.

От Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") баллотируется ее руководитель Бахром Абдухалимов, который в случае победы собирается усилить роль местных советов народных депутатов, бороться с преступностью и взяточничеством, увеличить финансирование науки.

Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также выдвинула своего главу Алишера Кодирова. В его предвыборной программе указаны намерения провести реформу выборов представительных органов власти, усилить в парламенте роль политических партий, добиться "радикального сокращения" участия государства в экономике и ускорить процесс вступления Узбекистана в ВТО.

Четвертый кандидат - лидер Экологической партии Нарзулло Обломурадов пообещал гражданам увеличение доли зеленой экономики в стране (до 30%), доли возобновляемых и альтернативных источников энергии (до 40%) и доли переработки бытовых отходов (до 40%), ужесточение административной и уголовной ответственности в сфере экологии.

Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева. На президентских выборах 2016 года он также выдвигался от этой партии. В случае своего переизбрания на высший государственный пост Мирзиёев намерен добиться увеличения ВВП на душу населения до $4 тыс., снизить в два раза уровень бедности в стране, продолжить укрепление оборонного потенциала Узбекистана, увеличить расходы на сферу медицины в два раза.

Порядок и карантинные меры

Для обеспечения безопасности в ходе выборов МВД Узбекистана задействует более 53 тыс. своих сотрудников и представителей общественности. Перед началом голосования все помещения, в которых расположены избирательные участки, будут проверены саперами и взяты под охрану сотрудниками Нацгвардии и дорожно-патрульной службы (ДПС).

Граждан, которые придут на избирательные участки, будут проверять на предмет соблюдения карантинных ограничений и правил общественной безопасности.

В свою очередь агентство санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья уже доставило на все участки необходимое количество средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Голосующим будут выдавать одноразовые маски, перчатки и дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, на всех избирательных участках развернуты медпункты, в которых заняты более 21 тыс. медицинских работников.

Наблюдатели и журналисты

Следить за ходом выборов будут порядка тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Ранее министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов заявил, что власти страны не зафиксировали явных попыток вмешательства в предстоящие выборы. По его словам, Ташкент принимает к сведению поступающие рекомендации международного сообщества, но будет руководствоваться своими национальными интересами.

Освещать выборы аккредитованы 116 зарубежных и около 1,5 тыс. местных представителей СМИ. Для журналистов власти республики по традиции организовали пресс-центр, в котором будут проводиться пресс-конференции глав различных ведомств, в том числе Центризбиркома. На территории пресс-центра журналистам предоставлен бесплатный доступ к интернету, при необходимости можно воспользоваться имеющейся в центре оргтехникой. Также для удобства иностранных журналистов в пресс-центре работают переводчики.