Госдеп рекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Граждане РФ, желающие получить иммиграционную визу в США, должны направлять заявку в американское посольство в Варшаве в связи с приостановкой обработки соответствующих обращений в дипломатических представительствах Соединенных Штатов в России. Это следует из документа, размещенного на сайте ведомства.

В нем соискатели из РФ отнесены к категории homeless, что можно перевести как "бездомный". К данной категории Вашингтон обычно относит просителей иммиграционной визы из тех стран, где у США нет консульского представительства, а также из государств, в которых из-за нестабильной политической ситуации или ситуации с безопасностью число сотрудников американского консульства ограничено и они не могут обрабатывать соответствующие заявки на получение виз. Таким образом, под словом "бездомный" имеется в виду не "отсутствие дома" у заявителя, а отсутствие в стране, гражданином которой он является, американского диппредставительства, оказывающего услуги по выдаче иммиграционных виз.

В настоящий момент, помимо россиян, в категории homeless числятся граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена. Поскольку в этих странах по одной из упомянутых причин иммиграционную визу в США получить нельзя, заявки можно подать в консульские учреждения США, расположенные в других государствах. Согласно документу, заявки россиян рассматривает представительство США в Варшаве. Граждане РФ, проживающие в других странах, могут обратиться за американской иммиграционной визой в консульство США в стране пребывания. На просьбу ТАСС предоставить пояснения касательно этих нововведений в Госдепе пока не ответили. Во внешнеполитическом ведомстве также пока не уточнили, есть ли какие-либо ограничения относительно того, где можно подать заявку на неиммиграционную визу.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. В диппредставительстве тогда отметили, что в ограниченном количестве будут рассматриваться иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционные заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя. Как сообщил в августе ТАСС представитель американского посольства в Москве, за неиммиграционными визами россиянам рекомендовано обращаться в диппредставительства США в других странах.

С 1 августа посольство США в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе - 120 сотрудников.