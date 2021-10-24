Явка на выборах президента Узбекистана за первый час голосования составила более 12%

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Узбекистане президентских выборах к 09:00 по местному времени (07:00 мск) составила 12,06%. Об этом заявил руководитель пресс-центра ЦИК Жалолитдин Усманов.

"[По состоянию] на 9 часов проголосовали уже 2,4 млн избирателей", - сообщил он. Всего в Единый электронный список избирателей внесено около 19,9 млн человек.

Самая высокая явка к указанному времени зафиксирована в Ферганской области - 16,9%, самая низкая - в городе Ташкенте, где проголосовало 7,2% избирателей. Для признания выборов состоявшимися в них должны принять участие не менее 33% зарегистрированных избирателей.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг проводят более тысячи международных наблюдателей, освещают голосование 116 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов.