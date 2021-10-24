В ФРГ назвали безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против России

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства страны.

"Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны", - заявил Мютцених в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA. "К сожалению, госпожа Крамп-Карренбауэр (заявления Крамп-Карренбауэр) здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны", - утверждал он.

Глава фракции СДПГ обвинил министра в раскручивании "спирали эскалации". "Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие", - заметил Мютцених. Он подчеркнул, что политику безопасности в ФРГ до сих пор отличало стремление использовать возможности для разрядки и диалога. "Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ", - сказал председатель парламентской фракции социал-демократов. Как ожидается, СДПГ возглавит будущую правящую коалицию Германии.

В минувший четверг в интервью радиостанции Deutschlandfunk Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить и средства военного характера, в том числе атомное оружие. "Мы должны очень ясно дать понять России, что в конечном итоге - и это также предусматривает доктрина сдерживания - мы готовы применить такие средства, с тем чтобы это заранее действовало устрашающим образом и чтобы никто не пришел к мысли о нападении на партнеров НАТО на территории в Прибалтике или в регионе Черного моря", - заявила она, отвечая на вопрос о возможных сценариях реализации программ сдерживания НАТО с вариантом применения атомного оружия.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала НТВ отметил, что Североатлантический альянс на сегодняшний день фактически живет по схемам холодной войны, направляя основные усилия на парирование так называемой "угрозы с Востока".

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.