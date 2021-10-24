Беннет заявил, что Путин внимателен к потребностям Израиля в области безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства, что президент РФ Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.

"Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

Потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества Израиля и РФ безграничен, заявил Беннет.

"Мы вернулись несколько часов назад из Сочи. Встреча с президентом Путиным была очень хорошей и очень содержательной. Потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества безграничен [между Израилем и РФ], учитывая тот факт, что в Израиле проживает около миллиона русскоязычных граждан", - сказал он.

Беннет в пятницу встречался с Путиным в Сочи, переговоры длились более пяти часов.