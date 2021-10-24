Украина надеется, что ООН приобщится к работе "Крымской платформы"

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Украина надеется, что представители Организации Объединенных Наций (ООН) в будущем будут принимать участие в заседании "Крымской платформы". Об этом сказано в сообщении МИД страны в воскресенье по случаю 76-й годовщины учреждения организации.

"Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и защиты прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к "Крымской платформе", - отметили в МИД.

В ведомстве заявили также, что Киев рассчитывает на "более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины". Со своей стороны, говорится в сообщении, Киев продолжит проводить целенаправленную политику противодействия "дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный Уставом ООН мировой порядок", а также "навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю".

23 августа в Киеве состоялся форум так называемой Крымской платформы, которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание "платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций. Представители Украины заявляли, что ряд стран не участвовали в "Крымской платформе", чтобы не осложнять отношения с Россией.

Зеленский ранее выражал недовольство тем, что представители ООН также не приняли участие в заседании "Крымской платформы".