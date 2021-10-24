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В Герате произошли столкновения между талибами и вооруженными группами

Информация о том, какие именно вооруженные формирования участвуют в противостоянии с "Талибаном", не указывается

ТАСС, 24 октября. Ожесточенные столкновения между формированиями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и вооруженными группами проходят в афганском городе Герате, расположенном на северо-западе Афганистана. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, в Герате отмечены "жесткие столкновения с использованием тяжелого оружия между талибами и вооруженными группировками". Информация о том, какие именно вооруженные формирования участвуют в противостоянии с "Талибаном" в Герате, не указывается.

Никаких комментариев по поводу ситуации в Герате со стороны пришедших к власти в стране талибов до сих пор нет.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.

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