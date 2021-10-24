Модернизированный "Талибан". Как изменились радикалы, захватив Афганистан спустя 20 лет

Оказавшееся спустя почти 20 лет вновь у власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) за более чем два месяца своего правления уже отменило множество демократических завоеваний прежнего правительства.

В то же время, стремясь добиться международного признания, талибы начали отходить от многих варварских и средневековых практик, которыми будоражили весь мир в 1996-2001 годах.

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что если радикалы не будут всерьез меняться и принимать во внимание произошедшие за 20 лет изменения в афганском обществе, это чревато ухудшением обстановки и превращением Афганистана в очередной раз в рассадник международного терроризма.

Права человека

Для руководства "Талибана", очевидно, было весьма неожиданным, что отстраненные ими от работы женщины выходят на улицы с демонстрациями и требуют обеспечения своих прав. В связи с этим боевики запретили любые несанкционированные демонстрации в Афганистане, допустив, однако, согласованные митинги, о которых нужно сообщать не позднее чем за 24 часа.

Ограничения для женщин и девочек в получении образования радикалы объясняют необходимостью создания "соответствующей исламской среды". Очевидно, с этой целью они упразднили министерство по делам женщин, создав на его месте министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналог существовавшего в 1996-2001 годах органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов", под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного").

Между тем, как утверждают талибы, главным отличием воссозданного органа от существовавшего 20-25 лет назад станет то, что его функционеры "не будут наказывать население за проступки, а только информировать его", а для женщин будет создано новое и, как они заверяют, более эффективное ведомство.

Регламентация быта

Так или иначе "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" уже успел запретить азартные игры, исполнение живой музыки на свадьбах, бритье бород и посещение барбершопов.

В то же время, в отличие от 1996-2001 годов, когда боевики запрещали современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, сейчас, как рассказал в интервью ТАСС назначенный талибами директор государственной кинокомпании "Афган филм" Джавид Афган, боевики не планируют запрещать демонстрацию западных фильмов, если они не противоречат исламским ценностям, и даже хотели бы сотрудничать с разными странами, включая Россию, в области киноиндустрии.

Кроме того, боевики "Талибана" активно пользуются смартфонами и снимают селфи, привлекая внимание пользователей социальных сетей.

Судебная сфера

Громким откровением для всего мира стали слова одного из основателей "Талибана" Нуруддина Тураби, который в опубликованном 23 сентября интервью агентству Associated Press, заявил, что радикалы планируют сохранить практику публичных казней, начиная с отсечения конечностей за воровство. Слова Тураби подтвердились уже 25 сентября, когда талибы на глазах у толпы людей казнили четырех жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей.

Однако после жесткой критики международного сообщества временное правительство издало указ о запрете демонстрации тел казненных без соответствующего постановления суда.

Экономический либерализм

Даже в 1996-2001 годах при жесткой регламентации общественной жизни талибы минимально вмешивались в экономику, введя лишь предписанные исламом запреты на ростовщичество и деятельность валютных менял.

В настоящий момент, сталкиваясь с тяжелейшим кризисом и заморозкой госрезервов Афганистана в западных банках (всего порядка $9,4 млрд), талибы не вводили никаких запретов в экономической сфере, создав лишь комиссию по регулированию цен для недопущения усугубления ситуации.

Отношение к иноверцам

Пожалуй, одной из важнейших черт "обновленных" талибов можно назвать их отношение к этноконфессиональным меньшинствам. Хотя многие из них не были включены во временное правительство, боевики не проводят в их отношении дискриминационную политику, как это было в 1996-2001 годах, когда, например, последователей индуизма они обязывали носить на одежде особые отличительные повязки желтого цвета и платить специальный налог.