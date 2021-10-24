Модернизированный "Талибан". Как изменились радикалы, захватив Афганистан спустя 20 лет

Оказавшееся спустя почти 20 лет вновь у власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) за более чем два месяца своего правления уже отменило множество демократических завоеваний прежнего правительства.
В то же время, стремясь добиться международного признания, талибы начали отходить от многих варварских и средневековых практик, которыми будоражили весь мир в 1996-2001 годах.
Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что если радикалы не будут всерьез меняться и принимать во внимание произошедшие за 20 лет изменения в афганском обществе, это чревато ухудшением обстановки и превращением Афганистана в очередной раз в рассадник международного терроризма.
Права человека
Для руководства "Талибана", очевидно, было весьма неожиданным, что отстраненные ими от работы женщины выходят на улицы с демонстрациями и требуют обеспечения своих прав. В связи с этим боевики запретили любые несанкционированные демонстрации в Афганистане, допустив, однако, согласованные митинги, о которых нужно сообщать не позднее чем за 24 часа.
Ограничения для женщин и девочек в получении образования радикалы объясняют необходимостью создания "соответствующей исламской среды". Очевидно, с этой целью они упразднили министерство по делам женщин, создав на его месте министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналог существовавшего в 1996-2001 годах органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов", под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного").
Между тем, как утверждают талибы, главным отличием воссозданного органа от существовавшего 20-25 лет назад станет то, что его функционеры "не будут наказывать население за проступки, а только информировать его", а для женщин будет создано новое и, как они заверяют, более эффективное ведомство.
Регламентация быта
Так или иначе "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" уже успел запретить азартные игры, исполнение живой музыки на свадьбах, бритье бород и посещение барбершопов.
В то же время, в отличие от 1996-2001 годов, когда боевики запрещали современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, сейчас, как рассказал в интервью ТАСС назначенный талибами директор государственной кинокомпании "Афган филм" Джавид Афган, боевики не планируют запрещать демонстрацию западных фильмов, если они не противоречат исламским ценностям, и даже хотели бы сотрудничать с разными странами, включая Россию, в области киноиндустрии.
Кроме того, боевики "Талибана" активно пользуются смартфонами и снимают селфи, привлекая внимание пользователей социальных сетей.
Судебная сфера
Громким откровением для всего мира стали слова одного из основателей "Талибана" Нуруддина Тураби, который в опубликованном 23 сентября интервью агентству Associated Press, заявил, что радикалы планируют сохранить практику публичных казней, начиная с отсечения конечностей за воровство. Слова Тураби подтвердились уже 25 сентября, когда талибы на глазах у толпы людей казнили четырех жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей.
Однако после жесткой критики международного сообщества временное правительство издало указ о запрете демонстрации тел казненных без соответствующего постановления суда.
Экономический либерализм
Даже в 1996-2001 годах при жесткой регламентации общественной жизни талибы минимально вмешивались в экономику, введя лишь предписанные исламом запреты на ростовщичество и деятельность валютных менял.
В настоящий момент, сталкиваясь с тяжелейшим кризисом и заморозкой госрезервов Афганистана в западных банках (всего порядка $9,4 млрд), талибы не вводили никаких запретов в экономической сфере, создав лишь комиссию по регулированию цен для недопущения усугубления ситуации.
Отношение к иноверцам
Пожалуй, одной из важнейших черт "обновленных" талибов можно назвать их отношение к этноконфессиональным меньшинствам. Хотя многие из них не были включены во временное правительство, боевики не проводят в их отношении дискриминационную политику, как это было в 1996-2001 годах, когда, например, последователей индуизма они обязывали носить на одежде особые отличительные повязки желтого цвета и платить специальный налог.
Представители "Талибана" несколько раз публично называли шиитов своими братьями, обещая, в частности, не препятствовать им отмечать свои праздники, а также найти и наказать виновных в организации терактов в шиитских мечетях, происходивших 8 и 15 октября, в которых в общей сложности погибли не менее 200 прихожан.
Более того, недавно радикалы объявили о задержании преступников, виновных в нападении на сикхские храмы в Кабуле, пообещав и впредь защищать проживающих в стране сикхов.
Надолго ли хватит талибов?
"В сравнении с тем, что было 20 лет назад, талибы сейчас вынуждены существенно менять свое поведение. Для обеспечения безопасности и интересов Афганистана в современных международных отношениях, охваченных анархией, им необходимо иметь положительные связи с внешним миром, в противном случае они просто потеряют власть", - поделился в беседе с ТАСС доктор политических наук, специалист в области международных отношений Тегеранского университета Абольфазль Базарган.
Более скептичен по отношению к радикалам доцент факультета права расположенного в Кабуле Американского университета Афганистана Харун Рахими. По его мнению, талибы сделали еще крайне мало для того, чтобы убедить международное сообщество в том, что они способны держать обещания об инклюзивности кабинета министров, борьбе с терроризмом и обеспечении основных прав для всех афганцев. "Если они продолжат идти по этому пути, Афганистан может оказаться в ситуации, аналогичной той, что имела место в 1990-е годы", - подчеркнул собеседник агентства.
Из открытых источников известно, что в самом "Талибане" нет единства по ряду вопросов, например, по включению в правительство представителей этноконфессиональных меньшинств и допуску женского населения к получению образования (по последним данным, девочки возобновили занятия в школах только в пяти провинциях из 34). Сообщалось даже о крупной ссоре внутри руководства радикалов, произошедшей в бывшем президентском дворце Арг в Кабуле, из-за чего несколько высокопоставленных талибов уехали в город Кандагар на юге страны, считающийся колыбелью радикалов.
Таким образом, очевидно, что будущее "Талибана", как и всего Афганистана, теперь зависит от того, какая из внутренних фракций талибов (назовем их условно "ястребы" и "голуби") окажется сильнее. Пока можно говорить о паритете между двумя противоборствующими лагерями.
Руслан Сулейманов