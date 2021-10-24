Полиция ФРГ обнаружила на границе с Польшей группу неонацистов с дубинками и мачете

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Полиция ФРГ провела в ночь на воскресенье операцию против правых экстремистов, которые направились на границу с Польшей якобы препятствовать нелегальной миграции. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах Германии.

Правоохранители остановили недалеко от границы в районе города Губен (федеральная земля Бранденбург) и досмотрели группы общей численностью около 50 человек из числа сторонников правоэкстремистской организации "Третий путь", которая ранее призвала "организовываться" с целью не допустить прибытия в ФРГ нелегальных мигрантов из Польши через Белоруссию. Во время досмотра у неонацистов были обнаружены баллончики с перцовым газом, мачете, дубинки и даже штык. Большая часть остановленных лиц проживает в ближайших окрестностях, некоторые, однако, прибыли из других регионов ФРГ.

Как отметили в полиции, правоохранительные органы продолжат рейды с целью недопущения каких-либо действий со стороны правых радикалов против мигрантов.

В центре Губена в субботу прошла акция в поддержу беженцев, в которой приняли участие около 120 человек, пишет агентство DPA.

Федеральная полиция Германии ранее сообщила, что на польской границе наблюдается значительное увеличение числа нелегальных мигрантов, которые проникают в ЕС через Белоруссию. С начала августа свыше 4,3 тыс. нелегальных мигрантов, в основном из Ирака, Сирии и Ирана, прибыли из Белоруссии через территорию Польши.