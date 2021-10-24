Наблюдатели ОБСЕ отметили улучшения и недочеты на выборах в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Улучшения в избирательном процессе за последние годы произошли в Узбекистане, однако выявлен и ряд недочетов. Такое мнение высказал глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, австрийский депутат Рейнхольд Лопатка по итогам посещения избирательных участков на проходящих в воскресенье президентских выборах.

"Вы на верном пути, но это не последний шаг, нужны дальнейшие шаги", - приводит его слова издание Газета.uz.

По мнению Лопатки, выборы организованы на должном уровне, хотя фиксируются и некоторые недостатки. "Я видел, как в урну опускали два бюллетеня, не знаю почему", - сказал он, отметив, что в ходе избирательной кампании в высказываниях кандидатов в президенты не было сильных различий.

"В Австрии между кандидатами намного сильнее соперничество и борьба. Даже если вы избранный президент, другие кандидаты во время кампании могут о вас очень критично высказываться. Это огромная разница между моей страной и Узбекистаном", - отметил Лопатка, добавив, что освещение кампаний кандидатов "конечно, не было равным, но это можно наблюдать и в западных странах, где действующего президента освещают больше, чем других кандидатов".

Президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. К 13:00 по местному времени (11:00 мск) уже проголосовало свыше 50% избирателей, порог явки в 33% был преодолен и выборы признаны состоявшимися. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг проводят более тысячи международных наблюдателей.