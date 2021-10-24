СМИ: в МИД Турции пытались найти способ не объявлять послов 10 стран персонами нон грата

АНКАРА, 24 октября. /ТАСС/. Дипломаты в Министерстве иностранных дел Турции пытались найти способ, чтобы переубедить президента страны Тайипа Эрдогана, отдавшего внешнеполитическому ведомству указание объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые ранее призвали Анкару к освобождению активиста Османа Кавалу. Об этом сообщило в воскресенье турецкое агентство ANKA со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, Эрдоган отдал соответствующий приказ МИД 21 октября. Попытки дипломатов переубедить турецкого лидера и не допустить подобного развития событий не увенчались успехом.

Между тем агентство утверждает, что послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии к настоящему моменту не получили от турецкого внешнеполитического ведомства соответствующее уведомление.

Представители турецкой оппозиции считают, что подобного рода заявление Эрдоган сделал, чтобы отвлечь внимание от ухудшающейся ситуации в экономике. На прошлой неделе курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару, достигнув отметки 9,60 лир за доллар.

Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.