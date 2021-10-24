Мэра Клайпедского района Литвы задержали в России

ВИЛЬНЮС, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники пограничной охраны РФ в Куршском заливе задержали нарушившего российскую границу мэра Клайпедского района и еще двух человек. Об этом в воскресенье национальному радио LRT сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

"МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию", - сказала она. По данным литовской стороны, одним из задержанных является мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас, увлекающийся рыбалкой.

Пограничники Литвы также подтвердили факт нарушения границы литовским катером, на борту которого находились три человека. "Вероятно, это произошло неумышленно", - предположил в эфире LRT представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис. Он отметил, что такие инциденты случаются несколько раз в год. "Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием", - сказал представитель погранведомства.