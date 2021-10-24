Генсек Совета МПА СНГ отметил высокий уровень проведения выборов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Президентские выборы, состоявшиеся в воскресенье в Узбекистане, были очень хорошо подготовлены, а их организаторы могут похвастаться не только высокой явкой, но и интеграцией в избирательный процесс ряда интересных особенностей. Об этом рассказал ТАСС генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Все очень хорошо организовано, все очень качественно проходит, и явка очень хорошая, и подготовка всех органов, участвующих в избирательном процессе, очень качественная. На всех избирательных участках, на которых мы побывали - больше десяти я лично посетил - везде организовано все. И с точки зрения эпидемической ситуации: везде проверяют температуру, везде масочный режим, везде руки обрабатывают, с кабинок сняли шторки. Все члены избирательных комиссий готовы, и что касается национальных наблюдателей, с которыми мы разговаривали - ни разу не услышали ни одного замечания в сторону как избирательных комиссий, так и в сторону тех, кто приходил голосовать", - сказал он.

Особенности мониторинга

По словам Кобицкого, наблюдатели от СНГ проводят мониторинг выборов не только в различных регионах Узбекистана, но и на зарубежных избирательных участках - в 14 странах. Он отметил, что членам входящей в состав миссии группы наблюдателей от МПА мониторинг дается несложно, так как они хорошо знакомы с ходом избирательного процесса.

"Наша группа в основном состоит из профессиональных людей, связанных с выборами, - это и депутаты парламентов, и сенаторы - те, кто сами проходили все эти выборные процессы, знают и понимают, как это организовано, что происходит и как за этим наблюдать, поэтому надеюсь, что мы качественно проведем свою мониторинговую деятельность" - сказал он.

Кобицкий отметил, что взаимодействие с коллегами из других мониторинговых миссий, в том числе от ОБСЕ, складывается конструктивно. "Мы встречаемся с ними на участках, делимся впечатлениями своими. <...> Мы ничего не скрываем из того, что мы видим и наблюдаем, в этот раз и [наблюдатели от] БДИПЧ ОБСЕ достаточно откровенно рассказывали о том, что видели и наблюдали они на участках", - сказал он.

По его словам, в целом зарубежные наблюдатели настроены оптимистично. "Здесь по-другому нельзя, они же видят ответственность, видят, что те же национальные наблюдатели, на каждом избирательном участке присутствующие, не находят никаких нарушений, не видят никаких проблем в процессе голосования", - пояснил генеральный секретарь Совета МПА СНГ.

Обмен опытом

При этом Кобицкий, наблюдавший и за парламентскими выборами в Узбекистане в декабре 2019 года, отметил, что существенных отличий в организации процесса голосования не заметил.

"Пандемия, конечно, повлияла на организационный процесс, но в целом - как были качественно организованы выборы в 2019 году, так и в этом году все очень хорошо Центральная избирательная комиссия отрабатывает. А что касается людей - мы сейчас посмотрим по явке, но явка уже сейчас, на 16:00 (14:00 мск), - за 60%. Хочу сказать, что не все страны содружества могут похвастаться такой явкой", - подчеркнул он.

Он отметил, что у всех стран СНГ есть собственные наработки и технологии, которыми хочется поделиться с другими странами. Он привел в пример Россию, где на выборах в Госдуму в сентябре была опробована система дистанционного голосования.

"Уже многие страны Содружества смотрят, чтобы у себя такие технологии внедрять. В следующем году мы на базе Межпарламентской Ассамблеи хотим провести большую конференцию, посвященную 20-летию принятия Кишиневской конвенции по выборам, которой во всех странах Содружества руководствуются", - рассказал Кобицкий.

По его словам, в ходе мероприятия члены ЦИК стран Содружества смогут обменяться наработанным опытом. "Мы хотим показать и новые технологии, и новые процессы избирательные, и новые продукты, оборудование новое, чтобы все Центральные избирательные комиссии приехали и посмотрели, поделились своими впечатлениями, о том, что у них в странах происходит нового. Каждой из стран есть чем поделиться, потому что и в Азербайджане, и в Армении, и в других странах, в Киргизии, например, есть такие разные, грубо говоря, "фишки", которые если вместе объединить, процессы избирательные будут очень интересными для граждан каждой страны", - сказал генсек Совета МПА СНГ.

Узбекская "фишка"

На вопрос о том, что в этом контексте можно было бы назвать "фишкой" Узбекистана, Кобицкий ответил, что прежде всего это ответственность населения.

"Узбекская "фишка" заключается в отношении людей к избирательному процессу: все очень активные и все очень ответственные. Я когда общаюсь с людьми, видно, что они прямо нервничают - надо точно прийти на участок, надо точно проголосовать, иначе как это будет выглядеть со стороны? В Таджикистане, кстати, тоже такая же ответственность у людей. Для того чтобы себя реализовать в плане избирательного процесса, они готовы вставать ни свет ни заря, но прийти на участок и осуществить свой выбор", - рассказал он.

Кроме того, Кобицкий отметил, что в ходе избирательного процесса было многое сделано для удобства голосующих. "Нам что понравилось: доступность информации о кандидатах, причем в разной форме. Хотите - в бумажном виде на стендах, хотите - в интернете, хотите - по телевизору показывают, для плохо слышащих людей - с сурдопереводом тексты идут о кандидатах. Понравилось, что на каждом из участков, где мы были, вывешена карта той территории, в которую входит этот избирательный участок. Люди приходят и могут не только посмотреть, что их адрес там где-то прописан, но еще могут свой дом найти именно на той территории, на которой этот участок закреплен. Тоже такие интересные вещи", - отметил он.

Отдельно наблюдатель остановился на трафаретах для слабовидящих людей. "С трафаретами для слабовидящих с языком Брайля тоже очень здорово сделано. Ты берешь бюллетень, вставляешь в специальный трафарет, читаешь, как читают слабовидящие на языке Брайля, и там окошечки для того, чтобы сделать свой выбор. Это удобно, такое не во всех странах мы могли увидеть", - рассказал Кобицкий.

Президентские выборы прошли в Узбекистане в воскресенье, все участки на территории страны закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 мск). На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг проводят более тысячи международных наблюдателей.

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