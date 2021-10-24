Явка на выборах президента Узбекистана к моменту закрытия участков составила более 80%

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Узбекистане президентских выборах к закрытию участков в 20:00 по местному времени (18:00 мск) составила 80,8%. Об этом заявил на пресс-конференции глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.

"К настоящему моменту проголосовали 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей", - сообщил он, добавив, что окончательные данные уточнят в понедельник с учетом граждан, голосующих в за рубежом, где выборы еще продолжаются.

На внеочередных президентских выборах в 2016 году явка к этому времени составляла 87,83%. Для признания выборов состоявшимися в них должны были принять участие не менее 33% зарегистрированных избирателей.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. В республике было открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг избирательного процесса проводят более тысячи международных наблюдателей.