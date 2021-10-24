Делегация Совбеза провела в Мали переговоры с руководством страны

ПРЕТОРИЯ, 24 октября. /ТАСС/. Делегация Совета Безопасности ООН, прибывшая накануне в Мали с официальным визитом, провела в воскресенье консультации с высшим руководством африканской страны. Об этом сообщила Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

"Делегация СБ ООН встретилась с властями переходного периода Мали, - говорится в опубликованном на портале миссии заявлении. - Они [члены делегации] подтвердили свою точку зрения, согласно которой переходный процесс [в Мали] следует продвигать в соответствии с планом. При этом они подчеркнули, что международное сообщество готово помочь Мали справиться с проблемами, с которыми сталкивается страна". Одновременно МИНУСМА опубликовала фотографии с переговоров делегации Совбеза, в которую входит в том числе заместитель постоянного представителя России при ООН, с президентом Мали переходного периода полковником Ассими Гоитой и временным премьер-министром Чогелем Кокаллой Маигой.

По прибытии делегации СБ ООН в столицу страны Бамако министерство иностранных дел и международного сотрудничества отметило, что "основная цель миссии состоит в оценке политической ситуации в Мали, положения в области безопасности".

Африканская республика за последние два года пережила два военных переворота. В ходе первого, совершенного 18 августа 2020 года, от власти был отстранен глава государства Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Ба Ндао. Однако в мае текущего года он был смещен той же группой, а ему на смену в соответствии с постановлением Конституционного суда пришел вице-президент Гоита. Новое руководство подтвердило взятые на себя в сентябре 2020 года властями страны обязательства провести президентские и парламентские выборы в феврале 2022 года.

Однако в сентябре Маига объявил, что процесс волеизъявления может быть перенесен на более поздний срок. Он подчеркнул, что решение по данному вопросу примет созываемая в конце октября Национальная учредительная ассамблея, которая должна завершить свою работу 26 декабря текущего года.