Выборы президента Узбекистана прошли при высокой явке

С самого утра жители Узбекистана устремились на избирательные участки, которые открылись в 08:00 по местному времени (06:00 мск). На всех участках отмечалась высокая активность избирателей, и уже за первый час голосования явка составила более 12%. На предыдущих - внеочередных - президентских выборах в 2016 году за первые два часа проголосовали менее 8%.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева, выдвинутого самой многочисленной и влиятельной в республике Либерально-демократической партией. Его соперники - замглавы политсовета Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова, а также лидеры Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость"), Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Экологической партии Бахром Абдухалимов, Алишер Кодиров и Нарзулло Обломурадов.

К закрытию избирательных участков в 20:00 по местному времени явка превысила 80%, но эта цифра не окончательная, так как на избирательных участках в ряде зарубежных стран, например в США, голосование еще продолжается.

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Президентские выборы прошли в воскресенье в Узбекистане в спокойной обстановке и при традиционно высокой явке избирателей. Международные наблюдатели отмечали качественную подготовку к процессу голосования, а также заинтересованность граждан страны в реализации своего избирательного права. Хорошему настроению и активности граждан способствовала и теплая солнечная погода, которая вернулась в страну к выходным после похолодания в начале недели.

"Узбекская "фишка" заключается в отношении людей к избирательному процессу: все очень активные и все очень ответственные. <...> Для того чтобы себя реализовать в плане избирательного процесса, они готовы вставать ни свет ни заря, но прийти на участок и осуществить свой выбор", - рассказал ТАСС генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ Дмитрий Кобицкий, прибывший в Ташкент в составе группы наблюдателей.

Уже к 11:00 был преодолен порог явки в 33% и выборы были признаны состоявшимися. В 2016 году на достижение этого результата ушло на два часа больше. Впрочем, по мнению местных наблюдателей, это может быть связано с тем, что выборы в прошлый раз начинались на два часа раньше - в 06:00 по местному времени, а приходить на участки настолько рано комфортно далеко не всем.

"Впечатлил большой интерес избирателей, выборы уже в первой половине дня признаны состоявшимися, - сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, также осуществляющий наблюдение за выборами. - Это говорит об их политической активности".

Между тем к закрытию участков явка оказалась ниже, чем на выборах в 2016 году, когда к этому времени проголосовали более 87%. В качестве одной из причин эксперты называют продолжающуюся пандемию коронавируса, из-за которой ряд граждан воздерживаются от посещения людных мест.

Голосование на зарубежных участках также проходило очень активно, а на некоторых, например в посольстве Узбекистана в Москве, даже выстраивались очереди, несмотря на плохую погоду. Как отметил первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев, проживающие за границей граждане очень активно участвовали и в досрочном голосовании, которое было организовано с 14 по 20 октября.

Наблюдатели и журналисты

За избирательным процессом следили около тысячи иностранных наблюдателей, которые в день выборов посетили множество участков. Все они отмечали высокий уровень организации голосования, а также строгое соблюдение противоэпидемических мер. Голосующим выдавались одноразовые маски, перчатки и средства для дезинфекции рук, шторки в кабинках отсутствовали.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, присутствующий на выборах в качестве международного наблюдателя, отметил в беседе с корр. ТАСС достойную организацию процесса голосования. "Вижу большой интерес и энтузиазм. С точки зрения организации, на мой взгляд, сделано все блестяще, есть возможность знакомства с биографиями кандидатов на узбекском и русском языках, - обратил внимание Торкунов. - На каждом участке были представители других кандидатов, я побеседовал с ними. Спрашивал, есть ли замечания по процедуре и ходу голосования, и везде получил ответ, что замечаний нет, все идет транспарентно и открыто".

Освещают избирательный процесс около 1,5 тыс. местных и 230 иностранных журналистов. Для представителей СМИ при ЦИК страны по традиции создали пресс-центр, оснащенный современным оборудованием. Почти каждый час в течение дня выборов здесь проходили пресс-конференции и брифинги глав различных ведомств. Журналистам было предоставлено все, что нужно для комфортной работы: доступ к интернету, возможность пользоваться оргтехникой, услуги переводчиков, а также кофе, чай и сладости.

Выборы в цифрах

Это шестые прямые президентские выборы в истории независимого Узбекистана, третьи - с момента принятия в конституцию страны поправок, сокращающих срок президентских полномочий с семи до пяти лет, и первые очередные после ухода из жизни бывшего главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года.