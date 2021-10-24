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Талибы поприветствовали планы России исключить их из списка террористов

Пресс-секретарь МИД Афганистана во временном правительстве Абдул Кахар Балхи подчеркнул, что движение стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности

КАИР, 24 октября. /ТАСС/. Захватившие власть в Афганистане талибы приветствуют слова президента России Владимира Путина о возможности исключения радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) из перечня террористических организаций. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи.

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"Министерство иностранных дел "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое "Талибаном" название государства) приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Мы стремимся к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности", - написал представитель радикалов на своей странице в Twitter.

21 октября, выступая на заседании международного клуба "Валдай", Путин допустил возможность исключения "Талибана" из списка террористических организаций, подчеркнув, что позиция Москвы "будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении".

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