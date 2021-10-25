Польша не собирается выходить из ЕС на фоне правового спора с Брюсселем

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Польша не планирует выходить из состава Европейского союза, несмотря на имеющиеся разногласия с Брюсселем относительно нормы о приоритете польского права над законодательством сообщества. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в опубликованном в воскресенье вечером интервью британской газете Financial Times.

"Мы абсолютно убеждены в том, что Польша должна остаться. Нет риска выхода Польши из ЕС. Мы будем рьяно защищать Польшу как часть Европейского союза", - отметил он, добавив, что 88% граждан республики поддерживают членство Варшавы в ЕС.

В то же время Моравецкий подчеркнул, что Польша готова пойти на ответные меры против ЕС в том случае, если страна перестанет получать платежи из общего бюджета Евросоюза. О возможности такого сценария ранее рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "Если Еврокомиссия начнет третью мировую войну, то мы будем защищать свои права любыми средствами, которые есть в нашем распоряжении. Мы чувствуем, что [Брюссель] применяет дискриминационный подход, напоминающий диктат. Но если ситуация продолжит ухудшаться, мы должны будем хорошо продумать свою стратегию", - сказал глава правительства.

При этом польский премьер выразил надежду, что стороны все-таки смогут уладить возникшие разногласия. "К счастью, это политический процесс. А политические процессы могут быть остановлены политиками. Это было бы самым мудрым решением, которое они [Еврокомиссия] могут принять. Потому что в таком случае мы бы не разговаривали друг с другом, держа пистолеты у виска", - указал Моравецкий.

В июле Европейский суд юстиции по иску Еврокомиссии постановил, что польская система дисциплинарного контроля над судьями нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей страны утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это решение вызвало волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.