Талибы заявили, что падение прежнего режима в Афганистане нанесло ущерб народу страны

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Падение режима Исламской Республики Афганистан причинило лишь ущерб афганскому народу. Об этом заявил представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в распространенном в воскресенье вечером интервью местному телеканалу TOLOnews .

"На мой взгляд, падение режима нанесло только ущерб народу Афганистана, потому что, если бы война была остановлена и мы бы достигли значимых успехов на переговорах, ситуация существенно отличалась бы от нынешней в лучшую сторону. В результате можно было бы избежать краха институтов и бегства людей из страны", - подчеркнул представитель талибов.

Помимо этого Муджахид отверг обвинения международного сообщества в том, что сформированный "Талибаном" временный афганский кабмин не является инклюзивным. "Если речь идет об участии разных народов, то мы уже включили различные этнические группы в нынешнее правительство, и они наделены соответствующими полномочиями. Говорить же о включении каких-то отдельных личностей неправильно", - сказал он.