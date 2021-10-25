СМИ: в результате вооруженных столкновений в Герате погибли не менее 17 человек

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Не менее 17 человек, включая женщин и детей, погибли в результате вооруженных столкновений между формированиями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и вооруженной группой в городе Герат на северо-западе Афганистана. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии местная газета Ettelaat .

По ее информации, перестрелка на улицах города началась в обеденное время и продолжалась в течение всего дня. Среди погибших семь детей и три женщины. Помимо этого, несколько мирных жителей получили ранения и были доставлены в больницу. Как уточняет издание, это первые подобные вооруженные столкновения в Герате, после того как 12 августа контроль над городом установили талибы.

Ранее назначенный "Талибаном" пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости написал на своей странице в Twitter, что стрельбу в третьем по величине городе страны начали представители преступной группировки, занимавшейся похищением людей. По его словам, трое преступников были ликвидированы.