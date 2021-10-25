{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: в Судане военные перекрыли въезды в столицу

Арестованы несколько министров
© AP Photo/Hussein Malla

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы в Судане. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadath. Армия блокировала все въезды в столицу и перекрыла мосты.

На эту тему

Отмечается, что среди задержанных - министры связи, информации, финансов, промышленности. Задержаны также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Аресты продолжаются.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен армией под домашний арест. Некоторое время назад дом председателя правительства окружили военные.

Сторонники основного оппозиционного движения - "Сил за свободу и перемены" - уже призвали людей выходить на улицы и противостоять "попыткам военных узурпировать власть".

В ближайшее время ожидается заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Массовые аресты начались в столице после встречи аль-Бурхана с главой правительства Абдаллой Хамдуком.

В воскресенье суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, пытавшихся перекрыть центральную улицу столицу Эн-Нил. Уже вторую неделю в Хартуме продолжаются выступления сторонников армии, которые проводят сидячую забастовку перед штаб-квартирой главного командования ВС с требованием отставки правительства, и представителей гражданских сил, которые добиваются завершения переходного периода и окончательной передачи армией власти. По словам столичных властей, к беспорядкам причастны сторонники бывшей правящей партии свергнутого президента Омара аль-Башира.

Теги
СуданХамдук, Абдалла
СМИ: КНДР и Китай продолжат укреплять дружественные отношения
Кроме того, в статье газеты Rodong Sinmun отмечается героизм китайских воинов, участвовавших в Корейской войне 1950-1953 годов
Читать полностью