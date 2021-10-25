Глава Минобороны Японии обсудил с министром ВМС США Россию и Китай

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси в понедельник в Токио провел переговоры с министром ВМС США Карлосом дель Торо. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается. что стороны обсудили недавний совместный проход кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через пролив Осуми. Стороны также обсудили недавнее испытание КНДР новой БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок), подчеркнув, что "ситуация в области безопасности вокруг Японии становится все более тяжелой".

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии объявил, что пять кораблей Военно-морского флота России и пять кораблей Военно-морских сил Китая в минувшую субботу совершили совместный переход через пролив Осуми, разделяющий крупный японский остров Кюсю и мелкие острова префектуры Кагосима на юго-западе Японии. Затем корабли продолжили движение на запад в сторону Восточно-Китайского моря. При этом был осуществлен полет палубного вертолета КНР, в ответ на что в воздух были подняты японские истребители. Сведений о нарушении территориальных вод Японии в ходе произошедшего не приводится.

В субботу Минобороны РФ сообщило о завершении совместного патрулирования боевых кораблей России и Китая в Тихом океане, проводившегося 17-23 октября. В ходе него они 18 октября пересекли Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, а 21 октября прошли между японскими островами Сумисудзима и Торисима, расположенными в Тихом океане к югу от Хонсю, главного острова Японии.

Комментируя в понедельник на регулярной пресс-конференции ситуацию, заместитель генсека японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки отметил, что Япония пристально следит за действиями российских и китайских военных. "Это первый раз, когда мы отмечаем одновременный проход через пролив Цугару, через воды близ островов Идзу и через пролив Осуми", - подчеркнул он, добавив, что японская сторона предпримет все необходимые действия, направленные на мониторинг воздушного и морского пространства вокруг Японии.