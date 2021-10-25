СМИ: столица Судана полностью блокирована армией

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Столица Судана Хартум в утренние часы понедельника полностью блокирована армией. Как передает телеканал Asharq , все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.

Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала Al Arabiya, крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад.

Тем временем поступает информация, что на улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил "противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране". Протестующие жгут покрышки.

Несколько часов назад после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника. Поступает также информация об аресте многих лидеров политических партий.

В ближайшие часы ожидается заявление аль-Бурхана. По данным источников Al Arabiya, он объявит о введении в Судане чрезвычайного положения и приостановке действия конституционной декларации. Она была подписана 17 августа 2019 года Военным советом и оппозиционным альянсом "За свободу и перемены" и считается основной законодательной базой на переходный период в три года и три месяца. В документе прописаны структура основных органов власти в стране и принципы взаимодействия между ними.