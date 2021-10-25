Си Цзиньпин призвал к защите центральной роли ООН в международных делах

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал защищать международную систему с центральной ролью ООН, а также решительно оберегать авторитет и статус организации. Такое заявление он сделал в понедельник, выступая на торжественном собрании по случаю 50-летия восстановления законного места КНР в ООН.

"Мы должны решительно защищать авторитет и статус ООН, вместе претворять в жизнь истинный мультилатерализм", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. "Все страны мира должны защищать международную систему с центральной ролью ООН, основанный на международном праве международный порядок, а также основные нормы и принципы международных отношений", - сказал председатель КНР.

По его словам, международные правила могут устанавливаться лишь совместно 193 государствами - членами ООН. Как указал Си Цзиньпин, недопустимо, чтобы они принимались отдельными государствами или группами стран. "Международные правила должны соблюдаться всеми 193 государствами - членами ООН, не существует и не должно быть никаких исключений", - добавил председатель КНР.

Как отметил Си Цзиньпин, все страны мира должны проявлять уважение к ООН, заботиться и защищать "эту большую семью", содействовать тому, чтобы ООН играла еще более активную роль в обеспечении мира и развития человечества.

Он также добавил, что за последние 50 лет китайский народ всегда защищал авторитет и статус ООН, претворял в жизнь мультилатерализм, изо дня в день углублял сотрудничество с организацией. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай добросовестно защищает цели и принципы Устава ООН, а также отстаивает центральную роль организации в международных делах.