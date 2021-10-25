Миссия СНГ заявила, что выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с законом

ТАШКЕНТ, 25 октября. /ТАСС/. Президентские выборы, состоявшиеся в воскресенье в Узбекистане, прошли свободно и демократично, кандидатам были предоставлены хорошие возможности для проведения агитационной кампании. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава миссии, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"По нашим оценкам, все кандидаты в президенты получили хорошие возможности для изложения своих программ, для встреч с избирателями. <...> Информационное освещение избирательной кампании было достаточным и позволяло гражданам Узбекистана получить представление о программах кандидатов в президенты", - сказал он.

По словам Лебедева, замечания со стороны граждан, поступавшие властям Узбекистана во время выборов, были незначительными и оперативно рассматривались. "В адрес миссии СНГ таких обращений не поступало. <...> Миссия наблюдателей Содружества приходит к выводу о том, что выборы проведены в полном соответствии с требованиями конституции и Избирательного кодекса Республики Узбекистан. Выборы были конкурентными, свободными, открытыми и прозрачными. Выборы отвечали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов", - заключил глава миссии.

В свою очередь представитель миссии СНГ, глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода отметил, что в ходе выборов наблюдатели не зафиксировали нарушений, которые повлияли бы на свободное волеизъявление граждан. "В ходе осуществления наблюдения нами не выявлено нарушений, которые повлияли бы на свободное волеизъявление избирателей в ходе голосования", - сказал он.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. В республике было открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг избирательного процесса проводили более тысячи международных наблюдателей.