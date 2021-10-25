Посол Германии в России заявил о подготовке встречи глав МИД в "нормандском формате"

"Во время последней встречи с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в "нормандском формате". Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена", - сказал он.

В Екатеринбурге посол Германии в России принимает участие в конференции для российских выпускников германских образовательных программ, организованной МИД Германии и Германо-российским форумом, при поддержке Уральского федерального университета (УрФУ).

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в "нормандском формате" и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе с целью разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Она отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.