Талибы не планируют ограничения для отдельных видов спорта в Афганистане

КАБУЛ, 25 октября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не планирует устанавливать ограничения относительно отдельных игр и видов спорта. Об этом сообщил в понедельник ТАСС президент Национального олимпийского комитета (НОК) Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин, назначенный талибами на должность национального главы НОК.

"Мы не планируем вводить ограничения относительно отдельных игр или видов спорта, в том числе футбола и крикета, и не хотим потерять то, что было достигнуто в этой области за прошедшие 20 лет, - заявил Мотмаин. - Возможны некоторые изменения, касающиеся спортивной формы, поскольку все должно быть в соответствии с предписаниями ислама".

Движение "Талибан" заинтересовано в участии афганских спортсменов в международных соревнованиях, сообщил Назар Мохаммад Мотмаин.

"Спорт вне политики, - заявил Мотмаин. - Безусловно, мы заинтересованы в участии наших команд в соревнованиях на международном уровне". Он также сообщил, что "на днях из Турции вернулся глава Футбольной федерации Афганистана, он был восстановлен в должности и продолжит работу на своем посту". По его словам, "новости о преследованиях являются пропагандой, направленной на то, чтобы запугать наших спортсменов и вынудить их покинуть страну".

Национальный олимпийский комитет Афганистана был зарегистрирован МОК в 1936 году. В 1999 году деятельность комитета была приостановлена из-за дискриминации женщин в стране и установленного талибами запрета на любые виды спорта. В 2002 году после падения режима движения "Талибан" комитет был восстановлен в правах. Афганские спортсмены принимали участие в 15 летних Олимпийских играх. Первым олимпийским призером из Афганистана стал Рохулла Никпай, завоевавший бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо на играх в Пекине в 2008 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана.