СМИ: израильский самолет поразил ракетами две сирийские позиции в Эль-Кунейтре

БЕЙРУТ, 25 октября. /ТАСС/. Истребитель израильских ВВС атаковал в понедельник позиции сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в провинции Эль-Кунейтра, в 40 км к югу от Дамаска. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

По его информации, израильский самолет поразил ракетами наземные цели в окрестностях города Эль-Баас и возле поселка Эль-Курум. Нанесен материальный урон, сведений о погибших и раненых сирийских военнослужащих и шиитских бойцах не поступало.

14 октября израильские ВВС атаковали военный аэродром Т-4 к юго-востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска). По данным телеканала Al Hadath, ударам подверглась расположенная там база иранских беспилотных летательных аппаратов. Дислоцированные на ней бойцы шиитских отрядов, которые сражаются на стороне сирийских войск, понесли потери.

8 октября при отражении нападения израильских ВВС на аэродром Т-4 получили ранения шесть сирийских солдат и 12 шиитских ополченцев.