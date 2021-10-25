Армия Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетных ударах в провинции Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в понедельник комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах по позициям сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в провинции Эль-Кунейтра в 40 км к югу от Дамаска.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответил по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель израильской армейской пресс-службы.

Ранее в понедельник вещающий из Дубая телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что истребитель израильских ВВС атаковал позиции сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в провинции Эль-Кунейтра.

По его информации, израильский самолет поразил ракетами наземные цели в окрестностях города Эль-Баас и возле поселка Эль-Курум, в результате нанесен материальный урон, сведений о погибших и раненых сирийских военнослужащих и шиитских бойцах не поступало.