Губернатор Флориды готов принять полицейских, уволенных в других штатах за отказ привиться

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рон Десантис выразил готовность принять и трудоустроить полицейских, уволенных в других штатах за отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

Десантис, в частности, сказал, что власти Флориды уже предпринимают усилия по рекрутированию стражей порядка из других штатов, которые могут остаться без работы из-за своего негативного отношения к прививкам от коронавирусной инфекции. "Мы фактически уже активно занимаемся рекрутированием сотрудников правоохранительных органов из других штатов, поскольку мы нуждаемся в пополнении штатов наших полицейских участков и офисов шерифов", - сказал губернатор.

Он добавил, что надеется "в ходе следующей законодательной сессии <...> подписать закон, предоставляющий бонус в размере $5 тыс. любому сотруднику правоохранительных служб, который переедет во Флориду". "Таким образом, сотрудники полиции Нью-Йорка, Миннеаполиса или Сиэтла, если к вам плохо относятся, здесь мы будем относиться к вам лучше. Вы сможете выполнять важную для нас работу, а мы в ответ предоставим вам компенсации", - сказал губернатор.

Заявление Десантиса, как указывает газета The Hill, еще больше повысило градус конфронтации между ним и администрацией президента США Джо Байдена, настаивающей на обязательной вакцинации от COVID-19 всех федеральных служащих и работников крупных компаний. На прошлой неделе губернатор объявил о созыве специальной сессии законодательного собрания штата с целью противодействия принудительной вакцинации во Флориде. Десантис, избранный от Республиканской партии, считает это требование демократического руководства страны не только неконституционным, но и экономически разрушительным, поскольку оно предоставляет работодателям право увольнять рабочих и служащих, не желающих по той или иной причине прививаться от ковида.

"Позиция Флориды совершенно ясна, - приводит его слова издание. - Мы собираемся провести специальную сессию и намерены сказать, что никто не должен лишаться работы из-за этих инъекций. Это выбор, который делать вам. А мы хотим обеспечить гарантии того, что вы сохраните свои рабочие места и источники средств существования".

Власти ряда штатов уже предприняли меры в отношении стражей порядка, не желающих вакцинироваться от ковида. Так, в Чикаго (штат Иллинойс) два десятка полицейских отправлены в неоплачиваемый отпуск за отказ предоставить информацию о том, вакцинировались ли они от COVID-19. В штате Массачусетс несколько десятков сотрудников дорожной полиции выразили намерение оставить службу в связи с принуждением к вакцинации. В штате Вашингтон около 2 тыс. госслужащих оказались по той же причине перед перспективой увольнения.