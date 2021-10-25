Медики Судана объявили всеобщую забастовку после задержания премьер-министра

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Профсоюз медицинских работников Судана объявил в понедельник о проведении всеобщей забастовки в стране на фоне задержания премьер-министра Абдаллы Хамдука, нескольких министров и политиков. Соответствующее заявление опубликовано на странице объединения в Facebook.

"Мы объявляем о полной готовности защищать гражданскую власть и переходный период к демократии. Мы объявляем всеобщую политическую забастовку во всех больницах Судана, за исключением экстренных случаев, а также вывод [медперсонала] из всех военных госпиталей", - следует из сообщения профсоюза.

Кроме того, медики призвали все профессиональные объединения и комитеты сопротивления "выйти на улицы, объявить всеобщую политическую забастовку и [совершать акты] гражданского неповиновения", охарактеризовав последние события в Судане как "военный переворот".

В понедельник утром после встречи главы управляющего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука в столице Судана начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, представитель Суверенного совета из числа гражданских представителей, губернатор суданской столицы Хартума. Позднее под домашний арест был помещен глава правительства. Армия блокировала все въезды в Хартум, в столице отключены интернет и телефонная связь. Гражданская оппозиция выводит на улицы своих сторонников.